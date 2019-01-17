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Портрет Тулеева сняли с городской доски почёта Кемерова

17 января 2019 в 12:13

С доски почёта на улице Дзержинского в Кемерове исчезла фотография бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В настоящее время слайдер в левом верхнем углу доски почёта остается пустым – другого фото на этом месте не появилось.

Стоит отметить, что на сайте городской администрации Тулеев по-прежнему значится в списке  почётных жителей города Кемерово. В мэрии города рассказали, что исчезновение фотографии бывшего губернатора — временная мера.

«В ходе обследования стелы были выявлены некие недостатки её содержания. После их устранения портрет Амана Тулеева вернут на место», — прокомментировали ситуацию в мэрии

Сроки, в которые портрет экс-главы региона вернется на свое место не уточняются.


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