Житель Кузбасса получил срок за подделку больничного

29-летний новокузнечанин предстал перед судом из-за подделки больничного листа. Ранее в полицию за помощью обратился представитель крупного промышленного предприятия с заявлением о том, что его сотрудник предоставил бланк больничного листа, который отличается от оригинала толщиной бумаги.

«Экспертиза подтвердила подозрения заявителя о подделке документа, в отношении сотрудника предприятия возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», - рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Выяснилось, что мужчина не смог получить на работе отгул, необходимый по семейным обстоятельствам, поэтому решил через Сеть приобрести лист нетрудоспособности. Созвонившись с продавцом, он встретился с ранее незнакомым мужчиной и, передав ему 3 000 рублей, получил пустой бланк документа. Затем он сам вписал в бланк четыре дня больничного.

Новокузнечанин полностью признал свою вину. Суд на полгода ограничил свободу горожанин из-за подделки больничного листа. В итоге он получил судимость и лишился работы.