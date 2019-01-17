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В Кузбассе осуждены автоподставщики из Новокузнецка

17 января 2019 в 12:33

Жители Новокузнецка устроили в Мысках ДТП ради денег. Так, в ГИБДД Мысков поступило сообщение о столкновении ВАЗ-2109 и «Лексус».

Прибывшим инспекторам участники автоаварии рассказали, что водитель отечественной машины отвлекся на телефонный разговор, в результате чего допустил столкновение с ехавшей впереди иномаркой. Однако сотрудников ГИБДД, которые прибыли на место, насторожило, что характер повреждений автомобилей не совпадал со схемой ДТП.

«Водителей и пассажиров доставили в отдел полиции, где в результате разбирательств возбудили уголовное дело. Выяснилось, что новокузнечане специально приехали в Мыски для инсценировки аварии. Они хотели получить страховое возмещение на сумму около 30 тысяч рублей по полису ОСАГО. Однако повреждения машины получили в других авариях», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге четырём мошенникам вынесли приговор по уголовному делу. Фигурантов приговорили к исправительным работам на срок от одного года и до одного года и 10 месяцев с удержанием 5% заработка. Кроме того, каждый из участников два года будет находиться на испытательном сроке.


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