Мэра Берёзовского задержали по подозрению в получения взятки

Днём 15 января кемеровский спецназ в масках и с автоматами арестовал главу города Берёзовский Дмитрия Титова.

Задержание производили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Кемеровской области по подозрению в коррупции.

Как сообщили СМИ ос ссылкой на осведомленный источник, мэра кузбасского города подозревают в получении взятки. В администрации города также прошли обыски, на которых присутствовал глава города, заключённый в наручники. На обыски его специально привозили из СИЗО.

В настоящее время Дмитрий Титов находится под стражей. Правоохранители проверяют, связаны ли были с коррупционными схемами подчинённые Титова, под подозрением ещё несколько человек из числа сотрудников администрации.

«До конца текущей рабочей недели кузбасский город Берёзовский останется без руководителя. Исполняющего обязанности главы города после задержания Дмитрия Титова назначат не раньше пятницы», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Берёзовского Светлану Попурий.

Отмечается, что к Дмитрию Титову у жителей Березовского была масса нареканий, однако в 2018 году он был переизбран на второй срок.