Портрет Амана Тулеева вернулся на кемеровскую доску почёта

Напомним, фото бывшего главы Кузбасса исчезло с доски почёта на Дзержинского в Кемерове 17 января.
Горожане были обеспокоены внезапным исчезновением портрета, однако в мэрии города рассказали, что исчезновение фотографии бывшего губернатора — временная мера.
В настоящее время портрет экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева вернули на доску почёта в Кемерове.
«Специалисты устранили выявленные недостатки содержания портрета, из-за которых он был ранее снят. Фотографию вернули на место, там, где она была до этого», – сообщили в пресс-службе городской администрации.
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