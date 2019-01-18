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Портрет Амана Тулеева вернулся на кемеровскую доску почёта

18 января 2019 в 09:58

Напомним, фото бывшего главы Кузбасса исчезло с доски почёта на Дзержинского в Кемерове 17 января.

Горожане были обеспокоены внезапным исчезновением портрета, однако в мэрии города рассказали, что исчезновение фотографии бывшего губернатора — временная мера.

В настоящее время портрет экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева вернули на доску почёта в Кемерове.

«Специалисты устранили выявленные недостатки содержания портрета, из-за которых он был ранее снят. Фотографию вернули на место, там, где она была до этого», – сообщили в пресс-службе городской администрации.


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