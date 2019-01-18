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Мэр Берёзовского проведет ближайшие два месяца в СИЗО

18 января 2019 в 11:27

Напомним, в отношении главы муниципалитета возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Днём 15 января Дмитрия Титова задержали сотрудники отряда спецназа.

В администрации города и в доме задержанного прошли обыски. Дмитрий Титов пояснил журналистам, что следствие изъяло у него деньги, предназначенные на похороны отца.

В итоге Главу Берёзовского арестовали на два месяца. Решение об аресте 17 января принял Центральный районный суд Кемерова. Он пробудет в СИЗО до 16 марта. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь».

 

Фото: vk.com.


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