В Ижморском районе мужчина избил полицейского

В ноябре 2018 года пьяный мужчина зашёл в отдел полиции Ижморского района с просьбой погреться.

Однако, отогревшись, обвиняемый начал матерится. А когда правоохранители сделали ему замечание, ударил одного из инспекторов несколько раз по голове. Злоумышленника задержали.

Протрезвев, кузбассовец понял, что совершил преступление, признал свою вину и стал сотрудничать со следствием.

Сейчас дело в отношении 29-летнего дебошира направленно в суд. Его обвиняют по статье уголовного дела «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».