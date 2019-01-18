Блог с тобой ›› Новости ›› В Ижморском районе мужчина избил полицейского

В Ижморском районе мужчина избил полицейского

18 января 2019 в 12:55

В ноябре 2018 года пьяный мужчина зашёл в отдел полиции Ижморского района с просьбой погреться.

Однако, отогревшись, обвиняемый начал матерится. А когда правоохранители сделали ему замечание, ударил одного из инспекторов несколько раз по голове. Злоумышленника задержали.

Протрезвев, кузбассовец понял, что совершил преступление, признал свою вину и стал сотрудничать со следствием.

Сейчас дело в отношении 29-летнего дебошира направленно в суд. Его обвиняют по статье уголовного дела «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».


Читайте также

Content vvzlqbbu3ug
Мэра Берёзовского задержали по подозрению в получения взятки
Content 4640539
Портрет Амана Тулеева вернулся на кемеровскую доску почёта
Content 08161616.077136.7326
В Кемерове на ТЭЦ погиб рабочий
Content vvzlqbbu3ug
Мэр Берёзовского проведет ближайшие два месяца в СИЗО

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?