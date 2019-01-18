Появились подробности гибели рабочего на кемеровской ТЭЦ

Напомним, смертельный случай произошел 17 января на Ново-Кемеровской ТЭЦ. Утром на своем рабочем месте здесь погиб 40-летний мужчина.

В настоящее время по факту гибели кузбассовца проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают причину его смерти.

«По предварительным данным, машинист топливоподачи снял защитное ограждение с конвейера, чтобы столкнуть с ленты кусок угля. В результате лопата попала под ролик и сломалась, мужчина потерял равновесие и упал в конвейер», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.