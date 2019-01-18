В Новокузнецком районе два брата держали в страхе целый посёлок

По словам свидетелей, два жителя посёлка «Бенжереп-2» издевались над односельчанами.

Так, в ноябре 2018 года злоумышленники избили тракториста за то, что он не почистил дорогу к их дому от снега. После избиения, они прицепили пострадавшего верёвкой к машине и оттащили на кладбище, где привязали к дереву. Через какое-то время местного жителя отвязали, до дома ему пришлось добираться самостоятельно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых уже отправили в СИЗО. Второго злоумышленника задержали.

«Сейчас расследование находится в стадии завершения. Предварительно, в суд его передадут уже в феврале», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.