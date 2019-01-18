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В Кемерове водитель подрезал и ударил женщину (видео)

18 января 2019 в 14:54

17 января в Кемерове на Южном водитель белого Renault Sandero подрезал легковушку, за рулём которой была женщина.

Автомобилисты стали «обмениваться любезностями». Женщина посигналила грубияну, на что тот посигналил в ответ. А когда она показала неприличный жест, кемеровчанин решил разобраться с дамой «по-мужски». Он прижал машину горожанки и решил с ней разобраться сначала стал выкрикивать угрозы и оскорбления, а в итоге ударил женщину и вернулся в свою машину.

Потерпевшая обратилась в полицию. Как рассказал ее супруг местным СМИ, в больнице кемеровчанке диагностировали ушибы мягких тканей. Она уже прошла судмедэкспертизу.

Отмечается, что инициатор конфликта не предпринял попытки извиниться.

 

Видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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