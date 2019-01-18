В Кемерове водитель подрезал и ударил женщину (видео)

17 января в Кемерове на Южном водитель белого Renault Sandero подрезал легковушку, за рулём которой была женщина.

Автомобилисты стали «обмениваться любезностями». Женщина посигналила грубияну, на что тот посигналил в ответ. А когда она показала неприличный жест, кемеровчанин решил разобраться с дамой «по-мужски». Он прижал машину горожанки и решил с ней разобраться сначала стал выкрикивать угрозы и оскорбления, а в итоге ударил женщину и вернулся в свою машину.

Потерпевшая обратилась в полицию. Как рассказал ее супруг местным СМИ, в больнице кемеровчанке диагностировали ушибы мягких тканей. Она уже прошла судмедэкспертизу.

Отмечается, что инициатор конфликта не предпринял попытки извиниться.

Видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».