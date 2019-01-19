Житель Берёзовского жестоко избил пенсионера и бросил умирать

Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома по улице Ленина.

35-летний местный житель гостил у своего 69-летнего приятеля. Во время застолья он жестоко избил приятеля и поспешил покинуть квартиру, оставив окровавленного пострадавшего умирать. Однако крики услышали соседи. Они вызвали полицию, и прибывшие на место сотрудники Росгвардии успели задержать злоумышленника прямо в подъезде.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, также же на его одежде и руках были следы крови.

«Он показал квартиру, которую покинул пару минут назад. Дверь в неё оказалась не запертой. На полу в квартире бойцы обнаружили хозяина жилья, пенсионер был без сознания и весь в крови. Стражи порядка вызвали скорую помощь», - рассказали в ведомстве.

Задержанный передан сотрудникам полиции.