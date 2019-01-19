Школьница из Анжеро-Судженска не вернулась домой после уроков

В четверг, 17 января, в Анжеро-Судженске домой после уроков не вернулась 12-летняя девочка. в полицию за помощью обратилась 31-летняя мать подростка. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поиски пропавшей девочки

«В результате стражи порядка обнаружили её в квартире у 14-летнего знакомого, проживающего неподалеку от школы. Девочка пояснила, что пришла в гости к другу и не следила за временем», — рассказали в областном МВД.

Выяснилось, что она боялась вернуться домой, когда поняла, что уже много времени. Полицейские передали ребёнка в руки родителей и провели с ними профилактическую беседу.