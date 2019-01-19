В Междуреченске водитель без прав утроил смертельное ДТП

Направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего кузбассовца. В июле прошлого года он спровоцировал ДТП, в результате которого погиб мужчина. Ранее он был лишен права управлять автомобилем за нетрезвую езду, однако это не вразумило лихача.

Авария произошла в Междуреченске на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Дзержинского. Водитель без прав на рулём BMW столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

«В результате 51-летний водитель такси, управлявший Daewoo Nexia, погиб. Кроме того, в автоаварии травмы различной степени тяжести получили его пассажир, а также сам бесправник», — рассказали в ГИБДД Кузбасса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинская и автотехническая экспертизы показали, что молодой человек ехал с сильным превышением скорости. Более того, он проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Теперь виновника смертельной аварии ждёт до пяти лет лишения свободы.