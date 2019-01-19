Кемеровчане вновь пожаловались на работу городских маршруток

Напомним, ранее кемеровчане жаловались на проблемы с маршрутными автобусами №28 и №15. Водители указанных маршрутов регулярно игнорировали остановку «маг. Юный техник» на Волгоградской. Проблемы начались сразу после установки на перекрестке пр. Ленина и ул. Волгоградской нового светофора.

На этот раз с трудностями столкнулись жители Октябрьского. По словам горожан, водители маршрута №1Т и 28Т просто «не замечают остановку у ЗАГСа Центрального района».

«Стоим по 25-40 минут на морозе, при этом маршрутки идут не полные. Перед перекрестком водитель уходит на вторую полосу и не реагирует на сигналы стоящих на морозе людей. В ответ на жалобы диспетчер говорит, что УЕЗТУ не имеет никакого влияния на частных перевозчиков, и предлагает обращаться напрямую в гараж. Ну а в гараже жалобы просто не слушают, соответственно, и мер никаких не принимают», - написала в редакцию «С тобой» возмущенныя кемеровчанка.

Горожане предложили направить коллективное обращение к мэру города Илье Середюку и губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой создать контролирующий орган, который будет оперативно реагировать на жалобы горожан относительно работы маршрутных автобусов.