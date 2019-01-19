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Губернатор Кузбасса окунулся в прорубь на Крещение

19 января 2019 в 18:47

Сергей Цивилев принял участие в крещенских купаниях. Губернатор поздравил всех православных христиан с праздником и разместил фото момента купания на своей странице в соцсети.

«В этот светлый праздник желаю вам мира, благополучия и обретения новых сил!», - написал глава региона.

Напомним, мероприятия в честь праздника Крещения прошли в 109 церквях, храмах и приходах Кузбасса. На территории Кемеровской области организовано 55 купелей для желающих принять участие в крещенских купаниях.

 

Фото: vk.com/tsivilev42.


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