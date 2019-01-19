Губернатор Кузбасса окунулся в прорубь на Крещение

Сергей Цивилев принял участие в крещенских купаниях. Губернатор поздравил всех православных христиан с праздником и разместил фото момента купания на своей странице в соцсети.

«В этот светлый праздник желаю вам мира, благополучия и обретения новых сил!», - написал глава региона.

Напомним, мероприятия в честь праздника Крещения прошли в 109 церквях, храмах и приходах Кузбасса. На территории Кемеровской области организовано 55 купелей для желающих принять участие в крещенских купаниях.

Фото: vk.com/tsivilev42.