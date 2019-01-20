В Кемерове рядом многоэтажкой нашли труп мужчины (видео)

20 января в Кемерове рядом с многоэтажным домом на Шахтёров обнаружили труп с резаными ранами.

На месте работали следователи, полицейские и сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, погиб мужчина. На его теле погибшего есть резаные раны, известно, что он выпал из окна.

Тело мужчины увез с места в автомобиль «Спецбюро». Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители

Фото: vk.com / «Пусть говорят Кемерово, Инцидент Кемерово».

Видео: vk.com / «Инцидент Кемерово».