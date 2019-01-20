Серьёзный пожар в Новокузнецке: спасатели эвакуировали жильцов и собаку

19 января, в Новокузнецке на улице Тузовского произошёл пожар в многоквартирном трёхэтажном доме. По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 16:54. На видео пожара видно, как из окон квартиры на втором этаже вырывается пламя.

«На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шёл дым. В результате пожара в комнате площадью 16 квадратных метров сгорели мебель и вещи б/у, бытовая техника, обгорели деревянные перекрытия на площади 16 кв. м. В итоге, общая площадь пожара составила 16 кв. м», - рассказали в ведомстве.

Часть жильцов дома, в том числе собаку, спасатели эвакуировали с помощью автолестницы. Очевидцы сообщили о наличии жертв. По их словам, погиб один из жильцов, однако данную информацию спасатели опровергли.

«Пострадавших нет. По автолестнице с третьего этажа спасены три человека», - заверили в ведомстве.

Всего к тушению пожара от регионального чрезвычайного ведомства привлекались 14 человек и пять единиц техники. Пожар был ликвидирован – в 17:18.

Фото, видео: vk.com / «Новокузнецк ОНЛАЙН».