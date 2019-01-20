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Рекордное число кузбассовцев приняли участие в крещенских купаниях

20 января 2019 в 17:11

18 и 19 января в крещенские купели в Кемеровской области окунулись более 62,5 тысяч человек.

В этом году рекордное число жителей Кемеровской области окунулись в крещенские купели. Всего в регионе действовали более 55 купелей, около каждой дежурили спасатели.

«Сотрудники ведомства не зафиксировали происшествий во время купаний», – отметили в региональном МЧС.

Близкое количество искупавшихся было в 2017 году, тогда в купели окунулись 53 023 кузбассовца. А вот в прошлом году верующих испугали сильные морозы – отважились искупаться в проруби только 17 580 человек.

Напомним, окунулся в купель и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

 


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