Кузбассовец на глазах у прохожих украл из магазина ящик для пожертвований

Инцидент произошёл в субботу, 19 января, в Междуреченске. Мужчина вынес из магазина огромный ящик для пожертвований. Видео с камеры внутреннего наблюдения попали в Сеть.

Пользователи обратились с просьбой помочь в розыске злоумышленника.

«Вчера в 19:29 по адресу проспект Строителей,46 мужчина украл ящик для пожертвований на лечение ребенка!!! Посмотрите внимательно, возможно, вам знакомы эти люди», — цитируют СМИ неравнодушных горожан.

Примечательно, что никто из свидетелей не попытался остановить злоумышленника. Он пронёс огромный ящик через весь магазин беспрепятственно.

Фото, видео: vk.com/mzk_love.