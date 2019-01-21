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Смертельное ДТП на кузбасской трассе: погибла женщина

21 января 2019 в 10:41

Авария произошла 20 января рядом с Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района. По данным ГИБДД Кемеровской области в 11:50 на 265 км трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга» столкнулись Hyundai Solaris и «Газель».

В результате случившегося погибла 47-летняя женщина, управлявшая легковым авто.

«Водитель Solaris ехала со стороны Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова, по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «ГАЗ». В результате женщина скончалась», - рассказали в ведомстве.

28-летняя женщина, пассажирка «ГАЗа», получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение. 30-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал. Отмечается, что в момент аварии была метель.

 

Фото: vk.com / "Подслушано Ленинск-Кузнецкий".


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