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В Кемерове на азотовском кольце погиб мужчина

21 января 2019 в 11:22

В воскресенье, 20 января, в 22:25 произошло страшное ДТП напротив Красноармейской, 1. По предварительным данным ГИБДД по Кемеровской области, водитель за рулём автомобиля Lada Priora не справился с управлением.

«Водитель, управляющий автомобилем Lada Priora, двигался по улице Красноармейская со стороны Грузовой в сторону Шатурской. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Затем автомобиль совершил наезд на препятствие – бетонную опору трубопровода», - рассказали в ведомстве.

В итоге легковой автомобиль разорвало на части: передняя осталась на дороге, задняя отлетела в кювет, крышу оторвало и тоже отбросило на несколько метров. 21-летний водитель Lada погиб.

 

Фото: vk.com/ «Регион 42».


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