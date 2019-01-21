В Кемерове на азотовском кольце погиб мужчина

В воскресенье, 20 января, в 22:25 произошло страшное ДТП напротив Красноармейской, 1. По предварительным данным ГИБДД по Кемеровской области, водитель за рулём автомобиля Lada Priora не справился с управлением.

«Водитель, управляющий автомобилем Lada Priora, двигался по улице Красноармейская со стороны Грузовой в сторону Шатурской. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Затем автомобиль совершил наезд на препятствие – бетонную опору трубопровода», - рассказали в ведомстве.

В итоге легковой автомобиль разорвало на части: передняя осталась на дороге, задняя отлетела в кювет, крышу оторвало и тоже отбросило на несколько метров. 21-летний водитель Lada погиб.

Фото: vk.com/ «Регион 42».