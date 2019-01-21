В Кузбассе оштрафуют несколько управляющих компаний

Во всех городах и районах Кемеровской области прошли проверки. Всего было обследовано 771 дворовая территория и 1090 кровель.

В итоге инспекторы Госжилнадзора выявили 144 нарушения при уборке дворов и кровель многоквартирных домов. Больше всего нарушений было обнаружено во дворах Междуреченска, Киселёвска, Кемерова и Мариинского района. Управляющим компаниям направили 108 исполнительных документов на устранение нарушений.

Кроме того, 11 административных протоколов будут переданы на рассмотрение в суд. Так, в Кемерове составляют административные протоколы в отношении ООО «УК «Жилищник» и ООО «УК «На проспекте Ленина». У этих компаний выявлено 42 нарушения, им грозит штраф до 300 тысяч рублей.