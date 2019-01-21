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В Кемерове мужчину зажало в искорёженном авто (видео)

21 января 2019 в 14:12

Утром 21 января на Нахимова столкнулись Lifan Solano и автобус. В результате ДТП переднюю часть седана разорвало на куски, а в салоне оказался зажат водитель.

По словам очевидцев, авария произошла около 10:30. На дверцах седана была наклеена реклама службы такси. Пострадавшему водителю потребовалась помощь спасателей.

«На месте ДТП работала одна машины Кемеровской службы спасения и пять их специалистов, а также четыре сотрудница МЧС. Спасатели отключали аккумуляторы автомобилей и производили деблокировку пострадавшего», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они установят обстоятельства и причину ДТП.

Фото: vk.com/«Регион 42».

Видео: vk.com/«Инцидент Кемерово».


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