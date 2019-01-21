В Яшкинском районе мужчина убил подростка за оскорбление

Преступление совершено 15 сентября 20118 года. 55-летний местный житель возле своего подъезда поругался с подростками, которые сидели на лавочке. В ходе ссоры один из молодых людей беспричинно оскорбил мужчину нецензурной бранью.

«Осуждённый поднялся домой, взял нож и вышел на улицу, чтобы проучить подростка. Мужчина подошёл к обидчику и ударил его ножом в шею, после чего спокойно вернулся домой. Друг пострадавшего попросил прохожих вызвать скорую помощь. Мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Он признался, что разозлился и ударил ножом подростка, но утверждал, что убивать его не собирался.

Отмечается, что погибшему было 14 лет. Его убийца ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, поэтому оскорбления для него имели определенное значение.

Ближайшие девять лет «принципиальный» кузбассовец проведет в колонии строгого режима.