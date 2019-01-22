В Кузбассе мальчик сломал спину на сцене ДК

В марте 2018 года в актовом зале Дома культуры Ижморского района 11-летний мальчик получил серьезную травму в результате падения.

«Ребенок забежал на сцену актового зала, где из-за отсутствия освещения и ограждения упал в открытое подвальное помещение, которое расположено под сценой. В результате он получил компрессионный перелом тела третьего грудного позвонка», - сообщили в областной прокуратуре.

В результате ребёнок провёл в больнице больше месяца, не мог ходить три недели и испытывал сильную физическую боль. Эксперты расценили полученные травмы как вред здоровью средней тяжести.

Мать пострадавшего ребёнка обратилась за помощью к прокурору. В итоге суд взыскал с Муниципального учреждения культуры «Ижморская центральная клубная система» 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда пострадавшему.