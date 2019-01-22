На ФПК сгорел трансформатор: жители района остались без света

Инцидент произошел 22 января на трансформаторной подстанции в Кемерове.

На месте работают сотрудники МЧС России.

«По оперативным данным, горит трансформаторная подстанция. На месте работают огнеборцы. Причина и обстоятельства случившегося станут известны позже», – сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По словам жителей ФПК, в многоэтажках, которые находятся рядом с подстанцией, нет электричества.

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».