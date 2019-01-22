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По делу «Зимней вишни» задержан еще один сотрудник МЧС

22 января 2019 в 11:37

По подозрению в участии в коррупционной схеме в Москве задержали майора МЧС Дениса Панасевича.

Денис Панасевич был одним из первых, кто продвигал законопроект об изменении правил проверок ТРЦ на предмет пожарной безопасности. Он выступал в том числе за то, чтобы Госпожнадзор полностью проверял здания с массовым пребыванием людей, а не только проводил проверки в отношении эксплуатирующих его юридических лиц.

«Сотрудника МЧС могли задержать из-за наводки его бывшего начальника Николая Полосина, которого в конце 2018 года приговорили к 8,5 годам колонии строго режима за взятку в размере 1 800 000 рублей», - сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, пожар, в результате которого погибли 60 человек, произошел в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. В рамках уголовного дела было задержано более 10 человек.


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