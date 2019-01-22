Очередное ДТП с такси произошло в Кемерове

В районе цирка столкнулись такси Daewoo Nexia и Opel Astra.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Соборной. По предварительным данным, Daewoo двигался на зелёный сигнал светофора по проспекту Ленина со стороны вокзала прямо в крайней левой полосе. В этот момент стоявший на полосе встречного движения Opel решил развернуться, но не предоставил преимущества в движении Daewoo.

Водитель такси не успел среагировать. В результате столкновения Opel развернуло и частично выбросило на тротуар.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».