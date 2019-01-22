Новокузнечанин поплатился за ночь любви автомобилем

Ранее кузбассовец познакомился в интернете с девушкой и пригласил её к себе в гости. Они выпили, а потом мужчина уснул. Утром он обнаружил, что пропала его Toyota Mark II. Сумма ущерба составила 190 000 рублей.

Мужчина обратился к правоохранителям. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую.

«Злоумышленницей оказалась 21-летняя местная жительница. Она пояснила полицейским, что угнала машину, чтобы покататься», – рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские вернули машину новокузнечанину. В отношении молодой автолюбительницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.