Блог с тобой ›› Новости ›› Новокузнечанин поплатился за ночь любви автомоб...

Новокузнечанин поплатился за ночь любви автомобилем

22 января 2019 в 15:39

Ранее кузбассовец познакомился в интернете с девушкой и пригласил её к себе в гости. Они выпили, а потом мужчина уснул. Утром он обнаружил, что пропала его Toyota Mark II. Сумма ущерба составила 190 000 рублей.

Мужчина обратился к правоохранителям. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую.

«Злоумышленницей оказалась 21-летняя местная жительница. Она пояснила полицейским, что угнала машину, чтобы покататься», – рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские вернули машину новокузнечанину. В отношении молодой автолюбительницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.


Читайте также

Content 7018f87d4c1cafbc133f29314715da9c
В Кузбассе мальчик сломал спину на сцене ДК
Content
На ФПК сгорел трансформатор: жители района остались без света
Content
По делу «Зимней вишни» задержан еще один сотрудник МЧС
Content
Очередное ДТП с такси произошло в Кемерове

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?