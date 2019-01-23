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В центре Кемерова полностью выгорела маршрутка (видео)

23 января 2019 в 09:20

Пожар произошел утром 23 января. Рядом с остановкой «Кристалл» загорелась маршрутка №5т.

Известно, что на момент возгорания в салон автобуса находились 30 пассажиров. Никто из людей не пострадал.

«Сигнал о возгорании поступил спасателям в 7:30. На момент прибытия первого подразделения автобус был полностью объят пламенем. В результате пожар потушили. На место от чрезвычайного ведомства выезжали семь человек и две единицы техники», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Движение по Красноармейской было частично перекрыто из-за чего образовался сильный затор. Сейчас движение транспорта восстановлено. Специалисты устанавливают причину случившегося.

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».

Видео: stoboy.ru.


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