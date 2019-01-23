В мэрии Кемерова рассказали о состоянии сгоревшей маршрутки

Напомним, маршрутный автобус №5 сгорел в районе остановки «Кристалл» на Красноармейской. Видео пожара можно посмотреть ТУТ.

Как сообщили в городской мэрии, перед выходом ПАЗ прошёл стандартный предрейсовый контроль технического состояния, по результатам которого был исправен.

«Маршрутка 2018 года выпуска, в эксплуатации находится с июня. Когда произошло возгорание, водитель, в соответствии с правилами, открыл дверь, чтобы пассажиры самостоятельно эвакуировались, и попытался потушить огонь, однако ему не удалось этого сделать», - рассказали в администрации.

В настоящее время на автотранспортном предприятии, которому принадлежит ПАЗ, создана специальная комиссия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.