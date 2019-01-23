В Кузбассе уволили уполномоченного по правам человека

23 января Совет народных депутатов Кемеровской области принял досрочную отставку уполномоченного по правам человека Кемеровской области Николая Волкова. Омбудсмен занимал свой пост с 2001 года и трижды переизбирался на эту должность (последний раз в 2016 году).

«Поступило заявление от уполномоченного по правам человека в Кемеровской области о сложении полномочий. Были проведены консультации с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой и получено согласие», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» заявление председателя комитета по вопросам госустройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексея Зеленина.

Кто займёт должность уволенного омбудсмена по правам человека в Кузбассе пока неизвестно.