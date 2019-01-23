Началась проверка по факту возгорания кемеровской маршрутки

Предварительную причину возгорания ПАЗа уже назвали специалисты МЧС.

Следственный комитет России по Кемеровской области начал доследственную проверку по факту возгорания маршрутного такси №5. Информацию о возгорании Следком обнаружил в ходе мониторинга СМИ. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отмечается также, что специалисты МЧС России установили предварительную причину возгорания ПАЗа.

«По предварительным данным, пожар в маршрутном такси произошёл из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства», – сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Точная причина возгорания станет известна после проведения всех экспертиз. Однако, по данным городской администрации, сгоревшая маршрутка была новой и перед выездом благополучно прошла предрейсовый осмотр.

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».