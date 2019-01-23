Кузбасские школы закрывают на карантин из-за гриппа

В Кемеровской области из-за гриппа и ОРВИ начали закрывать на карантин школы. Так, с 23 января сроком на две недели учебный процесс приостановлен в Мысках и Междуреченске. Отмечается, что несмотря на высокий порог заболеваемости, в школах столицы Кузбасса карантин еще не ввели.

«Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в области превышен на 63%. Несмотря на рост числа заболевших, в каждой территории наблюдаются разные уровни заболеваемости, поэтому, в том числе, на карантин закрыты ещё не все школы региона», – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в Кузбассе в больницы с симптомами ОРВИ обратились около 19 тысяч человек.