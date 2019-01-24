Блог с тобой ›› Новости ›› В Ленинске-Кузнецком на улице ножом порезали му...

В Ленинске-Кузнецком на улице ножом порезали мужчину

24 января 2019 в 09:49

Во вторник, 22 января, в Ленинске-Кузнецком на улице Суворова, 131 неизвестный ножом в грудь ранил мужчину. Потерпевший истекал кровью недалеко от школы №3, скорую ему вызвали прохожие.

«Мы с друзьями решили зайти в магазин около 14:00, увидели, что там сидит на корточках мужчина, он держался за грудь. Мы увидели, что он ранен и вызвали медиков», — цитируют СМИ очевидца последствий происшествия.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Читайте также

Content
В Кузбассе уволили уполномоченного по правам человека
Content q5nmqwayik4 900x622
Началась проверка по факту возгорания кемеровской маршрутки
Content huge 9dd68401 b012 4978 bec9 e1c75dc35ddf
Кузбасские школы закрывают на карантин из-за гриппа
Content
В Кемерове на Ворошилова дорогу залило водой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?