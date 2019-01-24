В Ленинске-Кузнецком на улице ножом порезали мужчину

Во вторник, 22 января, в Ленинске-Кузнецком на улице Суворова, 131 неизвестный ножом в грудь ранил мужчину. Потерпевший истекал кровью недалеко от школы №3, скорую ему вызвали прохожие.

«Мы с друзьями решили зайти в магазин около 14:00, увидели, что там сидит на корточках мужчина, он держался за грудь. Мы увидели, что он ранен и вызвали медиков», — цитируют СМИ очевидца последствий происшествия.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.