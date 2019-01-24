Без тормозов: кемеровчан перевозили на неисправных автобусах

23 января сотрудники ГИБДД проверяли общественный транспорт в Кемерове. Проверки проходили на конечных остановках городского и междугороднего транспорта.

Стражи порядка выявили более 15 нарушений, горожан перевозили в том числе на автобусах с неисправными тормозами и сломанным рулём.

«Детальный осмотр показал, что некоторые из автобусов вышли на линию с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, — с неисправными тормозной системой и рулевым управлением. Также обнаружили на одном из автобусов дополнительные световые приборы, что является несогласованным переоборудованием», — рассказал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

По всем фактам нарушений составили административные протоколы, должностные лица уже привлечены к ответственности.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по г. Кемерово.