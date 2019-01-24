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В Кузбассе изъяли более 11 тонн поддельной водки

24 января 2019 в 14:55

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Кузбасского ЛУ МВД России пресекли деятельность двух нелегальных кустарных цехов по производству спиртосодержащей продукции, а также ликвидировали три склада с готовой к реализации контрафактной продукцией.

Оперативные мероприятия проходили одновременно по пяти адресам – в частном доме деревни Сухово Кемеровского района и в нескольких арендованных складских помещениях, расположенных в центральном районе Кемерова.

«В результате из незаконного оборота были изъяты десятки коробок с поддельной водкой готовой к реализации, но не имеющей федеральной марки. На бутылках либо вообще не было маркировки, либо на них было просто написано «специальная марка», что не является официальной федеральной маркой. Соответственно, изъятая продукция является подделкой», - рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Во время спецоперации правоохранители обнаружили три установки для производства и розлива спиртосодержащей продукции, канистры со спиртом, а также крышки и бутылки с этикетками различных марок.

По установленным фактам возбуждено три уголовных дела. Далее будет проведена специальная экспертиза, в ходе которой станет понятно опасна ли данная контрафактная водка для жизни и здоровья человека. Также устанавливаются места сбыта нелегального алкоголя.

 

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России.


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