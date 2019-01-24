Житель Кемерова похитил пенсионерку

Преступление произошло в ночь на 15 февраля в прошлом году. Ночью мужчина, будучи пьяным, гулял по общежитию, пока не встретился с 66-летней соседкой, живущей на этаж ниже. Пожилая женщина вышла из своей комнаты и сделала мужчине замечание.

«Увидев ее, 30-летний обвиняемый начал настаивать, чтобы она прошла к нему в комнату поговорить. Получив отказ, мужчина грубо потащил старушку в свою квартиру, при этом женщина, пока сопротивлялась, сломала ногу. Но и это не остановило похитителя – она поднял пенсионерку и буквально занёс к себе в дом», - рассказали в следственном комитете.

Отмечается, что похищенная пенсионерка была старшей по общежитию и пьяный сосед решил во что бы то ни стало выяснить, почему соседи «не зовут его на чай в гости». Перед эти мужчина с криками долбился в дверь к другой жительнице дома.

«Заключение» женщины продлилось более трех часов. Во время похищения слышали многие соседи, они же и вызвали полицию. До приезда стражей порядка похищенная пенсионерка находилась в запертой квартире кемеровчанина, при этом ключ от двери хозяин квартиры где-то умудрился потерять и по требования полицейских сам выломал дверь.

Выяснилось, что мужчина до этого был судим за угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Похищенная соседка потребовала привлечь его к уголовной ответственности за причинение ей травм и похищение.

Однако психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Скорее всего ему грозит только принудительное лечение.