Блог с тобой ›› Новости ›› В Белове девушка погибла за два дня до своего 1...

В Белове девушка погибла за два дня до своего 18-летия

24 января 2019 в 17:31

22 января в наполненной водой ванне было найдено тело 17-летней студентки многопрофильного техникума. В этот день ей должно было исполниться 18 лет. Труп находился в съёмной квартире по улице Юбилейная, 4.

«До момента обнаружения, тело девушки пролежало в наполненной ванной около двух суток. Рядом с телом в воде находился электроудлинитель», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Предварительной причиной смерти девушки назван электрический ожог. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.


Читайте также

Content
В Кемерове на Ворошилова дорогу залило водой
Content
Без тормозов: кемеровчан перевозили на неисправных автобусах
Content 4 4 900x594
В Кузбассе изъяли более 11 тонн поддельной водки
Content 1 156 1
Житель Кемерова похитил пенсионерку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?