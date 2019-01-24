В Белове девушка погибла за два дня до своего 18-летия

22 января в наполненной водой ванне было найдено тело 17-летней студентки многопрофильного техникума. В этот день ей должно было исполниться 18 лет. Труп находился в съёмной квартире по улице Юбилейная, 4.

«До момента обнаружения, тело девушки пролежало в наполненной ванной около двух суток. Рядом с телом в воде находился электроудлинитель», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Предварительной причиной смерти девушки назван электрический ожог. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.