В Кузбассе сгорела инкассаторская машина

По информации ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:21. На момент прибытия первого подразделения МЧС автомобиль ГАЗ-2705 2011 года выпуска горел на всей площади.

«В результате пожара обгорел моторный отсек и салон автомобиля. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Полностью потушить пожар удалось в 21:31. К ликвидации ЧП привлекались семь человек и две единицы спецтехники.

По информации СМИ горела инкассаторская машина. Пострадали ли во время пожара деньги, неизвестно.