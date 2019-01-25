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В Кузбассе сгорела инкассаторская машина

25 января 2019 в 11:32

По информации ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:21. На момент прибытия первого подразделения МЧС автомобиль ГАЗ-2705 2011 года выпуска горел на всей площади.

«В результате пожара обгорел моторный отсек и салон автомобиля. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Полностью потушить пожар удалось в 21:31. К ликвидации ЧП привлекались семь человек и две единицы спецтехники.

По информации СМИ горела инкассаторская машина. Пострадали ли во время пожара деньги, неизвестно.


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