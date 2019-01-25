В Кузбассе ввели режим «чёрного неба»

Неблагоприятные метеорологические условия зафиксированы сразу в двух городах - Новокузнецке и Прокопьевске.

Как сообщает «Интерфакс», а этих городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим предприятиям рекомендуют в течение суток провести мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу.

Напомним, в столице Кузбасса в последний раз режим «чёрного неба» вводили на пару дней в начале месяца.