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В Кемерове на Кузбасском мосту перевернулась легковушка (видео)

25 января 2019 в 16:32

Авария произошла днём 25 января перед Кузбасским мостом. Девушка-водитель 1994 года рождения не справилась с управлением автомобиля ВАЗ-2115 и перевернулась на крышу транспортного средства.

«Предварительно установлено, водитель ехала со стороны Соснового бора в сторону моста, не справилась с управлением, машину занесло, и она допустила опрокидывание транспортного средства. Других участников аварии нет», — рассказали в кемеровской ГИБДД.

К ликвидации последствий ДТП привлекались также сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что девушка не пострадала.

Видео: vk.com/fun_kemerovo.
Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».


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