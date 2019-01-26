В Кузбассе столкнулись два грузовика, есть погибшие

ДТП произошло в ночь на 26 января в районе посёлка Лапичево. Около 00:55 на 302 километре трассы Р-255 столкнулись два грузовика — Mitsubishi Fuso и КамАЗ.

В результате аварии погибли два человека. По предварительным данным, смертельную аварию спровоцировал погибший 39-летний водитель Mitsubishi Fuso.

«Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Fuso, двигаясь в сторону Кемерова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП от полученных травм скончался 69-летний пассажир Mitsubishi и 39-летний водитель данного транспортного средства», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что оба мужчины скончались в больнице. Врачи боролись за их жизнь, но спасти не удалось. По информации СМИ, погибшие проживали в городе Абакан в Республике Хакасия»

Водитель КамАЗа не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«Регион 42».