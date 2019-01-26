В собачьем питомнике под Кемеровом пострадал 5-летний мальчик

В субботу, 26 января, в селе Елыкаево Кемеровского района в питомнике аляскинских маламутов серьёзно травмировался пятилетний мальчик.

Выяснилось, что инцидент никак не связан с поведением собак. Директор питомника аляскинских маламутов рассказал подробности ЧП.

«Согласно заключению врача, мальчик ударился о сосну, когда упала упряжка, а собаки его протащили немного дальше. У ребёнка нет рваных ран на лице, которые должны были быть, если бы его покусали собаки. У мальчика ссадины от удара об дерево», - рассказал Евгений Тарасов.

Мальчика госпитализировали и подготовили к операции.

Директор питомника отметил, что поддерживает связь с родителями и уже сотрудничает с полицией. Он пообещал оказать помощь семье пострадавшего и сообщил, что питомник временно приостановил работу.