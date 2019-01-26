По улицам Кузбасса разгуливает особо опасный преступник

В Новокузнецке сотрудники полиции объявили в розыск Егора Соскова,1994 года рождения. Мужчина совершил тяжкое преступление и теперь скрывается от стражей порядка.

Подозреваемый может находиться может как в южной столице Кузбасса, так и за его пределами. Поэтому полицейские просят помощи в розыске подозреваемого.

Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас находится злоумышленник, просят сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8 (3843) 74-14-93, 8 (3843) 57-44-38, +7-961-860-4008 или 02.

Анонимность гарантируется!

Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области.