Кузбасских подростков незаконно удерживали в реабилитационных центрах

В Новокузнецке следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Ранее правоохранители получили сигнал, что в четырёх новокузнецких реабилитационных центрах удерживают около 50 человек, в том числе подростков в возрасте от 15 до 17 лет. По предварительным данным, у каждого руководителя из четырёх центов было до трёх помощников, которые лишали пациентов средств связи и документов.

«В ходе обысков из реабилитационных учреждений изъяты религиозная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях. При этом освобожденные лица пояснили, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи, сна», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Как пояснили в ведомстве, суммы якобы добровольных пожертвований варьировались от 1,5 тысячи до 10 000 рублей. При этом пленников не лечили, но заставляли проходить религиозное обучение.

В настоящее время задержаны уже 12 сотрудников центров. Изъятую документацию направили на экспертизу, в том числе экстремистского характера.