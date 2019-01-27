Кемеровская область вошла в число регионов с самым загрязнённым воздухом

Минприроды опубликовало доклад по загрязнению воздуха в регионах. Кузбасс оказалась на восьмой строчке.

Лидером рейтинга стал Забайкальский край. Второе и третье место заняли Республика Хакасия и Мурманская область. За ними следуют Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Рейтинг регионов с самым загрязнённым воздухом был составлен на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, в которых загрязняющие вещества превысили уровень предельно допустимой концентрации.