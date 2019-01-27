Житель Новокузнецка убил в подъезде соседа

Инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 января. Мужчины были соседями, вместе выпивали в подъезде.

«У них произошёл конфликт, во время которого потерпевший назвал обвиняемого каким-то обидным словом. Мужчину это сильно задело, он зашёл к себе домой, взял нож и нанёс соседу удар со спины. После этого он вернулся к себе в квартиру. Потерпевший с ножевым ранением вышел из подъезда и умер во дворе. Обвиняемый, увидев это, вытер в подъезде всю кровь и выкинул нож», — рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Как отметили в ведомстве, мужчина ранее не был судим, свою вину он признал. Сейчас обвиняемый находится под арестом.