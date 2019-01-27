Жестокое убийство в Новокузнецком районе: зарезали школьницу

Убийство школьницы произошло в Новокузнецком районе в посёлке Калачёво. Как сообщает Новокузнецк.ru, погибшей было 14-16 лет. В день смерти она должна была прийти к подруге на день рождения, однако в назначенное время не появилась.

Подруга забеспокоилась и позвонила, но трубку взяла мать девочки. Женщина сказала, что школьница больше не хочет ни с кем общаться и беспокоить её не нужно. Тогда девочка решила зайти к подруге, чтобы поговорить лично. Дверь открыла мать девочки, она повторила то же, что и по телефону, и попросила уйти.

При этом подруга заметила на одежде новокузнечанки следы, похожие на кровь. Вернувшись домой, она рассказала обо всем взрослым. Тогда несколько местных жителей пошли к дому пропавшей девочки. Дверь вновь открыла ее мать, однако к тому времени она уже успела переодеться. Несмотря на её протест, мужчины вошли в дом и в одной из комнат увидели девочку с ранениями, похожими на ножевые. Она не подавала признаков жизни, вокруг было очень много крови.

Местные жители сразу обратились в компетентные органы. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

«Теперь им предстоит разобраться во всех деталях случившегося. По информации источника, ранее с погибшей девочкой и её матерью жил взрослый мужчина. Около 1,5-2 лет назад он напал на сожительницу с ножом, после чего его отправили в места лишения свободы», - сообщает Новокузнецк.ru.