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Кемеровчанин решил прогуляться и вышел через окно

28 января 2019 в 10:08

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 января, в жилом районе Ягуновский. Кемеровчанин решил прогуляться и вышел через окно.

«Мужчину в нетрезвом состоянии закрыли дома. Он оделся и вышел в окно», - сообщили очевидцы с места событий.

Предположительно мужчина вышел с третьего этажа. При этом, по информации свидетелей, серьезных травм у него не наблюдается, он остался жив.

На месте работала скорая помощь и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

 

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».


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